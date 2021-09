Diocesi: Salerno, oggi e domani le “Giornate Matteane” su “Il Vangelo delle Beatitudini – La Via per la felicità”

“Il Vangelo delle Beatitudini – La Via per la felicità” è il tema scelto dall’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno per promuovere anche quest’anno gli incontri di teologia in onore del santo patrono Matteo. La forza della Parola del Vangelo acquisisce una particolare risonanza per quanto stiamo vivendo, aiuto vero per i Cristiani impegnati sempre per un futuro di vera comunione. Oggi e domani, alle ore 19, nella sala San Tommaso del duomo di Salerno tornano le “Giornate Matteane”, “evento teologico-culturale utile a (ri)scoprire la propria fede cristiana, alimentando l’impegno di testimonianza”. Stasera Paolo Macilongo, docente di Nuovo Testamento, presso l’Istituto Teologico di Piacenza, si soffermerà su “Il Manifesto del Cristianesimo”; mentre Nicola Rotundo, docente di Teologia morale presso la Sezione San Tommaso della Pftim (Napoli) si intratterrà su “L’etica delle Beatitudini nella vita del credente del terzo millennio”. Domani Antonio Landi, docente di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Urbaniana tratterà di “Una nuova Legge o una Legge rinnovata? Gesù e la Torah (Mt 5,21 – 48)”; mentre Aldo Skoda, docente di Teologia pastorale presso la Pontificia Università Urbaniana (Roma), si intratterrà su “Vivere le Beatitudini: Annuncio, Catechesi e Comunità”. A presiedere le Giornate Matteane, moderate da Lorella Parente, docente di Teologia dogmatica presso l’Issr Salerno, sarà l’arcivescovo Andrea Bellandi. Gli incontri si terranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Telediocesi (canale 73) e canali collegati.