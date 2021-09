Clima: Draghi, “sostenere i cittadini nell’affrontare l’onerosa transizione ecologica”

“Nell’ambito dell’Unione europea, abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Dobbiamo onorare gli impegni presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci. E dobbiamo sostenere sia i nostri cittadini, sia i Paesi in via di sviluppo, nell’affrontare questa onerosa transizione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel suo intervento al Major Economies Forum on Energy and Climate, promosso dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

“L’ultimo Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha dichiarato che, per raggiungere l’obiettivo, dobbiamo realizzare riduzioni immediate, rapide e significative delle emissioni. Non possiamo semplicemente contare sugli altri: dobbiamo tutti fare la nostra parte”, ha ammonito il premier, secondo cui “dobbiamo raggiungere un’intesa comune sulla necessità di ridurre in modo significativo tutte le emissioni di gas a effetto sera, compreso il metano, nel prossimo decennio”. “E dobbiamo basarci sull’accordo raggiunto nella riunione del G20 sul clima a Napoli, che sottolinea l’importanza di meccanismi di monitoraggio credibili”, ha aggiunto Draghi, convinto che “1uesto è solo uno dei passi da compiere nei prossimi mesi e anni”.