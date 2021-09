Fondazioni di origine bancaria: Acri, 302 milioni di euro in 5 anni per il contrasto alla povertà educativa minorile

Nei primi cinque anni di attività il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, tramite l’impresa sociale “Con i Bambini”, soggetto attuatore individuato da Acri e partecipato al 100% da Fondazione Con il Sud, ha assegnato contributi per circa 302 milioni di euro per il sostegno di oltre 380 progetti attraverso bandi, iniziative in co-finanziamento con altri soggetti finanziatori privati e iniziative speciali quali quella a favore delle comunità del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. È quanto emerge dal 26° Rapporto annuale diffuso oggi dall’Acri.

Il Fondo, viene spiegato, in termini di risorse destinate pesa per l’8,7% sul totale delle delibere. Complessivamente il welfare – che raccoglie i settori Volontariato, Assistenza sociale e Salute pubblica – ha ricevuto in totale 313,7 milioni di euro; risorse queste a cui vanno sommati 83 milioni di euro specificatamente indirizzati nel 2020 da 66 Fondazioni associate ad Acri al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La quota complessiva per il welfare tocca così i 396,7 milioni: quasi il 42% del totale erogazioni.

Il Rapporto dedica un approfondimento anche all’intervento delle Fondazioni in risposta alla pandemia da Covid-19. “Di fronte all’emergenza esplosa nella primavera del 2020 – si legge in una nota – le Fondazioni di origine bancaria si sono mobilitate, per rispondere alle diverse esigenze locali, tanto delle autorità sanitarie per garantire l’assistenza medica alle persone contagiate, quanto di quelle realtà economiche, culturali e sociali messe a dura prova dalle necessarie misure di contenimento del contagio”. In poche settimane le Fondazioni hanno messo a disposizione dei loro territori complessivamente oltre 80 milioni di euro e attivato raccolte fondi sui territori, che hanno raggiunto la cifra di circa 50 milioni di euro. Parallelamente, hanno realizzato un intervento di carattere nazionale, promosso da Acri, per facilitare l’accesso al credito delle organizzazioni del Terzo settore. Si tratta di Iniziativa sollievo, che ha sinora permesso l’erogazione di circa 27,5 milioni di euro di finanziamenti agevolati a circa 500 enti non profit.