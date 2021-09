Diocesi: Bologna, domani l’arcivescovo Zuppi consacrerà sacerdote don Simone Baroncini

È in programma per domani, sabato 18 settembre, alle 17.30 nella cattedrale di Bologna, la messa durante la quale il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi consacrerà presbitero il seminarista don Simone Baroncini. Il nuovo sacerdote, nato il 4 ottobre 1990, è originario della parrocchia di San Mamante di Medicina. Diplomato perito elettronico, ha poi ottenuto la laurea di primo livello in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni. Entrato nel 2012 in seminario, ha svolto gli studi teologici conseguendo il baccellierato nel 2019. Dal 2016 al 2019 Baroncini – segnala ancora un comunicato della curia diocesana – ha prestato servizio pastorale nella parrocchia dei Santi Savino e Silvestro di Corticella come lettore e poi accolito. È stato successivamente anche all’Opera dell’Immacolata onlus, che si occupa di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Ordinato diacono nel 2020, ha svolto il proprio servizio pastorale nella parrocchia di San Silvestro di Crevalcore.