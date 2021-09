Diocesi: Faenza-Modigliana e Ravenna-Cervia, stasera una preghiera ecumenica per la custodia del Creato

Da anni la diocesi di Faenza-Modigliana e l’arcidiocesi di Ravenna-Cervia organizzano un evento comune in occasione della Giornata per la custodia del Creato, alternativamente in un territorio o nell’altro: quest’anno si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Villa San Martino (diocesi di Faenza-Modigliana), stasera, alle 18 e sarà gestita in collaborazione con la Coldiretti di Ravenna, i Carabinieri-Comando Gruppo Nucleo forestale Ravenna, il Circolo Mcl di Villa San Martino, le Acli di Ravenna, il Cefal Emilia-Romagna e con la partecipazione delle Chiese ortodosse.

Sarà un incontro di preghiera ecumenica presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana. e con la partecipazione di mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia. Seguirà un momento di ristoro al parco della sede Cefal Emilia-Romagna di Villa San Martino, a poche centinaia di metri dalla chiesa parrocchiale, offerto dalla Coldiretti di Ravenna e da Cefal.