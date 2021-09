Pontificie opere missionarie: 110 milioni nel 2020 per 5mila progetti di solidarietà nei cinque continenti. 6 milioni dall’Italia

“Si raggiunge la considerevole cifra di 110.773.887 euro, mettendo insieme tutti gli aiuti distribuiti dalle Pontificie opere missionarie (Pom) nel 2020 a sostegno delle missioni sparse nei cinque continenti”. Lo conferma il sito web ufficiale della Fondazione Missio, organismo pastorale della Cei che si occupa di missioni ad gentes. “Oltre 110 milioni per più di 5mila progetti, che le Pom hanno assicurato a tutti i missionari, grazie alla generosità dei cattolici di 120 Paesi del mondo”. “Ognuno ha contribuito con quanto ha potuto donare, secondo le proprie possibilità: tutti i contributi sono andati a confluire nel Fondo universale di solidarietà delle Pom che ha garantito un’equa distribuzione a tutti i missionari per l’opera di evangelizzazione, per il lavoro pastorale, le scuole, i seminari, la catechesi”.

Al Fondo universale nel 2020 i fedeli delle diocesi italiane hanno contribuito con 6.175.504 euro, “una cifra che è andata a finanziare numerosi progetti in Africa, America, Asia, Oceania ed Europa”. Qualche esempio: la costruzione di servizi igienici e di una cucina nella scuola-ostello della Santa Croce a Chailengta (diocesi di Agartala), in India, per un totale di 6.750 euro; l’acquisto di medicinali per 4.500 euro, destinati all’ospedale per donne e bambini, gestito dalla diocesi di Bunda, a Kibara, in Tanzania; l’edificazione di una cappella nel villaggio di Dehergoti, diocesi di Barisal, in Bangladesh, per una spesa di 9.000 euro.