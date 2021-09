Nato: Guerini (min. Difesa), “ombrello della deterrenza e della dissuasione che protegge l’Europa”

“Da oltre 70 anni la Nato rappresenta l’ombrello della deterrenza e della dissuasione che protegge l’Europa. Oggi è necessaria un’Europa forte, unita e coraggiosa, per una Nato più efficiente”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione del 70° anniversario della Nato in Italia che si è celebrato questa mattina a Lago Patria alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana.

“Oggi più che mai è doveroso fare un salto di qualità politico e ragionare sulla Difesa europea per rafforzare il pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica”, ha aggiunto il ministro, spiegando che “l’ambizione alla quale dobbiamo tendere è quella di plasmare una nuova architettura di difesa e sicurezza, incentrata sulla fattiva e complementare collaborazione tra una Nato più moderna e un’Unione europea più forte”.

“Oggi celebriamo il rapporto transatlantico che, prima ancora che economico, commerciale e militare, è basato sulla comunanza dei valori delle democrazie liberali”, ha osservato Guerini, per il quale è auspicabile “una Nato che tenga conto di ogni tipo di minaccia, in ogni dominio, e di tutte le direzioni strategiche, con particolare riferimento a quel fianco sud che coincide, in larga parte, con il Mediterraneo Allargato, l’area di interesse strategico nazionale”.