Diocesi: Imola, domani pellegrinaggio a Loreto con il vescovo Mosciatti

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Imola alla Santa Casa di Loreto, organizzato dalla Pia Unione. Domani, sabato 18 settembre, i pellegrini della Pia Unione partiranno alla volta di Loreto guidati dal vescovo Giovanni Mosciatti che alle 10.30 celebrerà la messa nel santuario della Santa Casa. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su TeleRomagna (in Emilia Romagna sui canali 14 e 606 del digitale terrestre), preceduta alle 10 da uno speciale della rubrica “Il tempo dello spirito’ nel quale don Paolo Ravaglia e mons. Mosciatti parleranno della storia della Pia Unione e della Madonna di Loreto. Lo speciale, trasmesso anche nei giorni scorsi, andrà in onda anche questa sera, alle 21.

“Il legame tra la diocesi di Imola e la Beata Vergine di Loreto è ultrasecolare”, spiega una nota: “Una tradizione nata grazie anche alla devozione di Papa Pio IX, già vescovo di Imola, per la Vergine lauretana. Dal 1842 infatti i pellegrini si recano ogni anno a Loreto per rinnovare la devozione per la Madre di Dio. Solo una volta nel corso della storia non è stato possibile portare a termine il pellegrinaggio: era il 1944 e i pellegrini furono fermati sulla Linea Gotica e costretti a tornare indietro”.