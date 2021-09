Diocesi: Palermo, il 18 settembre l’ordinazione di sette nuovi sacerdoti

Sette nuovi sacerdoti saranno ordinati sabato 18 settembre, alle 10, nella cattedrale di Palermo. Si tratta di sette diaconi formatisi nel Seminario arcivescovile dell’arcidiocesi: don Sergio Caputo, don Massimo Caravello, don Daniele Comito, don Andrea Iacolina, don Alessandro Imburgia, don Massimo Schiera, don Salvatore Teresi. A ordinarli per presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. “È un dono che il Signore offre alla nostra Chiesa – dice – ed è significativo che questi nostri diaconi inizino il loro cammino di servizio come sacerdoti alla vigilia dell’avvio del cammino sinodale che coinvolgerà tutte le realtà della nostra Chiesa”.

Per favorire coloro che non potranno avere accesso all’interno della cattedrale nel rispetto delle disposizioni sanitarie in atto, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali dell’arcidiocesi (canale YouTube, sito www.diocesipa.it, pagina Facebook) e attraverso le frequenze in Fm di Radio Spazio Noi-InBlu (88.000, 88.500, 99.300 e 106.300). Il servizio sarà curato dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – Ufficio stampa, dall’Ufficio diocesano Servizi informatici con il supporto tecnico della Tecno G. Il commento sarà affidato a Luigi Perollo e Michelangelo Nasca, la regia sarà curata da Vincenzo Grimaldini.