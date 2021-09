49ª Settimana sociale: Anagni, domani convegno della Pastorale sociale del Lazio sul Sin Valle del Sacco

“Il Sin Valle del Sacco, il contributo delle comunità ecclesiali del territorio”. È il titolo di un convegno in programma domani, sabato 18 settembre, dalle 16 nella Sala della Ragione del Comune di Anagni (Fr). Lo promuove l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale del Lazio. “L’evento conclude il nostro percorso di preparazione alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto – spiega al Sir Claudio Gessi, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro del Lazio – e risponde alla sollecitazione della Cei a promuovere nelle Regioni dove sono presenti siti di interesse nazionale una riflessione specifica. Nel Lazio, l’unico Sin è la Valle del Sacco”. Se tre sono le diocesi attraversate dal fiume Sacco, Velletri-Segni, Anagni-Alatri e Frosinone-Veroli-Ferentino: i tre vescovi, mons. Vincenzo Apicella, mons. Lorenzo Loppa e mons. Ambrogio Spreafico, interverranno all’incontro di domani che, come precisa Gessi, “avrà taglio pastorale, con una riflessione su stili di vita e buone pratiche che realtà ecclesiali e singoli credenti possono attuare per contribuire al riequilibrio socio ambientale di un’area a forte rischio”. Interverranno inoltre, assieme alle autorità civili, Fiorella Fantini, dirigente medico della Asl Roma 5; padre Nicola Preziuso, parroco a Taranto, che porterà un’esperienza di risanamento ambientale; Michelangelo D’Abbieri su economia circolare e Stefano Martello su comunicazione ambientale. Il convegno si inserisce inoltre negli eventi per i 130 anni dall’enciclica Rerum novarum.