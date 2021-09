“Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nell’esprimere soddisfazione per l’operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca, a Roma, da esponenti di organizzazioni criminali.