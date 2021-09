Diocesi: Trento, stasera in programma l’incontro dibattito “Dal viaggio al pellegrinaggio. Fede, cultura, ricerca e custodia di sé”

Dopo un ciclo di tre film a tema, prosegue la proposta dell’arcidiocesi di Trento nel mese di settembre, tempo del Creato, dal titolo “Mi prendo cura”, per riflettere sull’urgenza di un’attenzione personale, sociale e politica al destino della casa comune.

Stasera, alle ore 20.30, a Trento, in Sala Caritro, è in programma l’incontro dibattito “Dal viaggio al pellegrinaggio. Fede, cultura, ricerca e custodia di sé”. Interverranno il teologo Brunetto Salvarani, il sociologo Adel Jabbar e l’insegnante e saggista Fiorenzo Degasperi; modera Paola Siano (giornalista Rttr).

L’appuntamento, promosso dall’area Testimonianza della diocesi, è intrecciato all’edizione 2021 del Festival cinematografico Religion Today “Nomadi nella fede”.

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi, sulla pagina Facebook di Vita Trentina e in Tv (sempre in diretta) su Telepace Trento; andrà anche in replica su Rttr sabato 18 alle ore 21 e domenica 19 alle 10.40.

“Attorno allo stesso tavolo – spiega don Cristiano Bettega, delegato dell’area Testimonianza – si confronteranno più visioni, più mondi: la tradizione cristiana, quella islamica e una visione più antropologica. Talvolta senza nemmeno accorgersene, chi si mette in cammino non arriva solo a contemplare un bel panorama o un bel luogo, ma arriva a contemplare meglio se stesso, la propria vita, la propria storia intrecciata con quella degli altri e dell’ambiente in cui vive”. Per questo, conclude don Bettega, “alle tre voci che si confronteranno venerdì sera abbiamo affidato questo compito: prenderci per mano e aiutarci a farci pellegrini: alla ricerca di noi stessi, dell’altro, dell’Altro”.