Diocesi: Biella, domani mons. Farinella presiederà l’ordinazione di sei nuovi diaconi

Domani, sabato 18 settembre, alle 10 nella cattedrale di Santo Stefano, il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà il rito di ordinazione di sei nuovi diaconi. Si tratta di Antonio Di Gesù, della parrocchia Natività di Maria (Strona), di Stefano Epifani, della parrocchia di Gesù Nostra Speranza (Cossato), di Marco Gamberini, della parrocchia di San Biagio (Biella), di Mario Ghirardelli, della parrocchia Natività di Maria (Strona), di Fabrizio Signorelli, della parrocchia San Giorgio (Coggiola), e di Davide Solesio, della parrocchia Santa Maria Assunta (Bioglio).

Poiché i posti all’interno della cattedrale saranno tutti riservati, sarà possibile partecipare alla celebrazione attraverso il maxischermo che sarà allestito in piazza Battistero dove saranno disponibili posti a sedere. Il rito sarà trasmesso anche sul canale YouTube Parrocchia Santo Stefano Biella.

In preparazione all’ordinazione diaconale, giovedì 16 settembre in cattedrale è in programma alle 21 un momento di preghiera.