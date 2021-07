Viabilità: “bollino rosso” nei prossimi fine settimana. I consigli della Polizia di Stato sugli spostamenti in auto per le ferie

(foto Polizia di Stato)

Visto l’inizio delle ferie estive e dell’aumento sulle strade italiane degli spostamenti in auto, la Polizia di Stato presenta sul suo sito le previsioni che raccontano come, nei prossimi fine settimana, sia previsto il “bollino rosso” su strade e autostrade. In vista delle partenze verso le località turistiche, anche di transito verso altri Paesi, Viabilità Italia ha formulato un calendario di previsione traffico e ha predisposto la mappatura degli itinerari alternativi da utilizzare in caso di congestione in alcuni punti della rete autostradale italiana. La Polizia di Stato ricorda inoltre a tutti gli automobilisti che prima di partire è consigliabile far controllare sempre l’efficienza del mezzo con cui si viaggia, mettersi alla guida quando si è in buone condizioni di salute, mantenere la concentrazione alla guida, rispettate la velocità e conoscere le condizioni di traffico, così da evitare inconvenienti spiacevoli. Per rimanere sempre informati basterà consultate online il Piano estivo 2021 che prevede anche il piano di vigilanza aerea e l’elenco delle società concessionarie e delle aree geografiche d’Italia nonché l’indicazione dei presidi delle Forze dell’ordine presso i caselli e lungo le tratte autostradali.