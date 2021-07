Diocesi: Urbino, per bambini e ragazzi un’estate al Museo Albani

I Servizi educativi del Museo diocesano Albani di Urbino propongono delle attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni per sperimentare il bello insieme e divertendosi. Il primo appuntamento è venerdì 23 luglio, alle ore 16.30, con la “Caccia all’opera d’arte”. Si prosegue giovedì 29 luglio, alle ore 16.30, con “I tesori di Clemente XI Albani”. Infine, venerdì 6 agosto, alle ore 16.30, “Puzzle al Museo!”. È necessaria la prenotazione; le attività sono gratuite per bambini e ragazzi. Info e prenotazioni alla email didatticamuseoalbani@arcidiocesiurbino.it.