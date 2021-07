Carceri: Draghi a Santa Maria Capua Vetere, “quanto successo ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani”. “Sistema va riformato”

“Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza degli agenti della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei minisitri, Mario Draghi, al termine della visita alla Casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, dov’è stato oggi pomeriggio con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

“Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte”, ha ammesso il premier, secondo cui “venire qui oggi significa guardare da vicino, di persona per iniziare a capire”. Riferendosi a quanto successo oltre un anno fa e diventato pubblico grazie alle immagini diffuse nelle scorse settimane, Draghi ha osservato che “le indagini in corso ovviamente stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato”. “Il Governo non ha intenzione di dimenticare”, ha assicurato, ribadendo che “non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso”.