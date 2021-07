Green Deal: legislazione vincolante per la neutralità climatica. Timmermans, “vantaggi per cittadini e famiglie più vulnerabili”

Bruxelles, 14 luglio: Frans Timmermans (foto SIR/European Commission)

Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione l’11 dicembre 2019, stabilisce l’obiettivo di rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La normativa europea sul clima, che entra in vigore questo mese, “sancisce in una legislazione vincolante l’impegno dell’Ue a favore della neutralità climatica e l’obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”. È questa la linea che le istituzioni Ue stanno perseguendo, non senza difficoltà relative, ad esempio, al “pacchetto energetico” dei diversi Stati membri (molti dei quali dipendenti ancora dal carbone), ai sistemi di produzione industriale, al ricorso o meno alle energie rinnovabili. L’esecutivo Ue afferma in un comunicato: “I vantaggi di agire ora per proteggere le persone e il pianeta sono evidenti: aria più pulita, città più fresche e più verdi, cittadini più sani, minor consumo energetico e bollette meno care, posti di lavoro, tecnologie e opportunità industriali in Europa, più spazio per la natura e un pianeta più sano da trasmettere alle generazioni future”. La sfida centrale della transizione verde in Europa “è fare in modo che i vantaggi e le opportunità che ne derivano siano accessibili a tutti nel modo più rapido ed equo possibile”.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione, responsabile per il Green Deal europeo, spiega: “Questo è il decennio decisivo nella lotta contro la crisi climatica e la perdita di biodiversità. L’Unione europea ha fissato obiettivi ambiziosi e oggi spieghiamo come possiamo raggiungerli. Per arrivare a un futuro verde e sano per tutti saranno necessari sforzi considerevoli in tutti i settori e in tutti gli Stati membri. Nel loro insieme, le nostre proposte stimoleranno i cambiamenti necessari, consentiranno a tutti i cittadini di beneficiare quanto prima dei vantaggi dell’azione per il clima e offriranno un sostegno alle famiglie più vulnerabili”.