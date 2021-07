Coronavirus Covid-19: Wto, pubblicato un elenco di input critici nella produzione, distribuzione e somministrazione dei vaccini

Il Segretariato del Wto (World Trade Organization-Organizzazione mondiale per il commercio) ha pubblicato un elenco indicativo che raccoglie informazioni sugli input critici per la produzione, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. L’elenco è stato prodotto congiuntamente con la Banca asiatica di sviluppo, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alcuni produttori di vaccini, i ricercatori Chad Bown e Chris Rogers, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e Dhl. Il documento è stato inizialmente elaborato dal Segretariato Wto come documento di lavoro per facilitare le discussioni in occasione del Simposio sulla catena di approvvigionamento dei vaccini Covid-19 dello scorso 29 giugno, ma, si legge in un comunicato, “può essere un utile punto di partenza per altri fini”.

In quell’occasione, rappresentanti dell’industria medica e farmaceutica, organizzazioni internazionali e Segretariato Wto “hanno esplorato nuovi modi di cooperare per trovare soluzioni pratiche per aumentare la risposta globale al Covid-19 e affrontare le lacune nella produzione e distribuzione globale di vaccini, dispositivi e tecnologie mediche”, prosegue il comunicato.

L’elenco, puramente indicativo e soggetto a ulteriori chiarimenti, modifiche e miglioramenti sulla base degli input di esperti farmaceutici e doganali, “non pregiudica la classificazione tariffaria assegnata dalle amministrazioni doganali dei membri Wto al momento dell’importazione”, né “i diritti e gli obblighi” dei membri dell’Organizzazione. Può essere scaricato qui.