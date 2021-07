Cinema: Fondazione Ente dello Spettacolo, domani a Lecco si inaugura una mostra fotografica dedicata a Ennio Morricone

Verrà inaugurata domani, giovedì 15 luglio, nel cortile della canonica di San Nicoló di Lecco la mostra fotografica “Nuovo Cinema Morricone”, evento che introduce alla seconda edizione del “Lecco Film Fest”, in programma in città dal 29 luglio al 1° agosto 2021. L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e ideata e realizzata dallo Studio Migual, è curata da Eugenio Arcidiacono (critico musicale, cinematografico e scrittore), Katia Del Savio (giornalista), Elena Gulminelli e Marco Micci (Studio Grafico Migual), con il sostegno di GE Homes.

Alla cerimonia, in programma dalle 18, interverranno mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo e prevosto di Lecco, i curatori della mostra, Alessio Locatelli di Ge Homes e Lorenzo Riva, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio.

La mostra “Nuovo Cinema Morricone” allestita a Lecco è suddivisa in 6 sale, ognuna corrispondente a un particolare aspetto della vita e della carriera del compositore: “Un fischio nel west”, “Note da Oscar”, “Gli amici registi”, “Sapore di pop”, “La missione della musica” e “Musica, maestro!”. Molte foto sono accompagnate dalle musiche del maestro, così da ricreare il magico connubio tra suoni e immagini del cinema.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è visitabile presso il chiostro della canonica di San Nicolò, ingresso da piazza Cermenati, dal 15 luglio al 1° agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.