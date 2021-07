Diocesi: Alghero-Bosa, il vescovo istituisce il Servizio di tutela al minore e agli adulti vulnerabili

Il vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, ha costituito la commissione per il Servizio diocesano di tutela al minore e agli adulti vulnerabili in caso di denunce di abusi subiti da minorenni e soggetti fragili da parte di sacerdoti.

Responsabile di tale commissione è Silvia Righini, psicologa e psicoterapeuta specialista in terapia familiare. I membri della Commissione sono Luigi Porcu, medico di base e pneumologo, Maria Daniela Paglietti, psichiatra presso il Centro di salute mentale di Macomer, suor Elisa Ciuffa, laureata in Giurisprudenza e in Scienze della formazione e dell’educazione, e don Giampiero Piras, laureato in Psicologia e baccelliere in S. Teologia.