Comunicazione: WeCa, da oggi online il tutorial “Maria e il dialogo” che chiude la terza stagione

“Maria e il dialogo” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalle 10.30 di oggi, mercoledì 14 luglio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Con questo tutorial, pubblicato in collaborazione con la Pami-Pontificia Academia Mariana Internationalis, si chiude la terza stagione dei tutorial WeCa, che riprenderanno con la loro regolare programmazione già nel mese di settembre.

Introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, il tutorial prende in esame Maria come maestra di dialogo, dopo che Dio ha iniziato attraverso di lei un nuovo dialogo con l’umanità. “All’annuncio dell’Angelo Maria non risponde subito, ma resta in silenzio, permettendo all’altro di parlare. Il silenzio è accettare l’altro, riconoscere che vale, accogliere la Parola e meditarla”, osserva all’interno del tutorial il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin. “Maria domanda: ‘Come è possibile?’ e l’Angelo risponde. Il Dio biblico non ama parlare con le statue, ma con le persone intelligenti”. “La figura di Maria – aggiunge Paolo Cancelli, direttore dello sviluppo della Pami – ci offre una nuova prospettiva di dialogo, di costruzione di una società basata sull’ascolto, sull’umiltà, sulla tenerezza. È possibile immaginare un mondo dove il bene comune possa costruire un orizzonte nuovo, di possibilità, di pace e di armonia”.