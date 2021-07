Paralimpiadi: ufficializzato l’elenco dei 29 nuotatori azzurri che parteciperanno ai XVI Giochi estivi di Tokyo

(foto Fine/Augusto Bizzi)

Ufficializzata la squadra azzurra del nuoto che, dal 24 agosto al 5 settembre, prenderanno parte alle “Paralimpiadi di Tokyo 2020”. Il Consiglio federale della Federazione italiana nuoto paralimpico (Finp) ha comunicato la lista dei 29 atleti che partiranno ai XVI Giochi paralimpici estivi in Giappone. Sono 13 le donne e 16 gli uomini selezionati dal direttore tecnico Riccardo Vernole.

Tra gli uomini: Alberto Amodeo (Polha Varese), Simone Barlaam (Polha Varese), Federico Bassani (SS Lazio Nuoto), Luigi Beggiato (Circolo sportivo Guardia di Finanza), Francesco Bettella (Gs Fiamme Oro/Civitas Vitae Sport Education), Federico Bicelli (Polisp. Bresciana No Frontiere), Francesco Bocciardo (Gs Fiamme Oro /Nuotatori genovesi), Vincenzo Boni (Gs Fiamme Oro /Caravaggio Sport Village), Simone Ciulli (Gs Fiamme Azzurre /Circolo Canottieri Aniene), Antonio Fantini (Gs Fiamme Oro/S.S. Lazio Nuoto), Emmanuele Marigliano (Centro sportivo Portici), Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene), Efrem Morelli (Gs Fiamme Oro/Canottieri Baldesio), Federico Morlacchi (Gs Fiamme Azzurre/ Polha Varese), Misha Palazzo (Verona Swimming Team), Stefano Raimondi (Gs Fiamme Oro/Verona Swimming Team).

Tra le donne: Alessia Berra (Polha Varese), Vittoria Bianco (Impianti sportivi Nf), Monica Boggioni (Gs Fiamme Oro /Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (Gs Fiamme Oro /Ego Nuoto), Carlotta Gilli (Gs Fiamme Oro /Rari Nantes Torino), Giorgia Marchi (Triestina Nuoto), Xenia Francesca Palazzo (Gs Fiamme Azzurre/Verona Swiming Team), Angela Procida (Centro Sportivo Portici), Martina Rabbolini (Non Vedenti Milano), Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene), Arianna Talamona (Gs Fiamme Azzurre/Polha Varese), Giulia Terzi (Gs Fiamme Azzurre/Polha Varese), Arjola Trimi (Polha Varese).

Nello staff figurano: Riccardo Vernole (Team Leader /direttore tecnico Finp), Vincenzo Allocco (coach), Enrico Testa (coach), Massimiliano Tosini (coach), Matteo Poli (coach), Federica Fornasiero (coach), Micaela Biava (coach), Elena Grosso (coach), Andrea Grassini (coach), Marcello Rigamonti (coach), Lia Fusco (fisioterapista), Claudia Maselli (fisioterapista), Paola Patrizia Cristofari (infermiera).