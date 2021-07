Papa Francesco: nomina padre Theodoros Kontidis arcivescovo di Atene e amministratore apostolico di Rodi

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Atene e all’ufficio di amministratore apostolico “ad nutum Sanctae Sedis” di Rodi e ha nominato arcivescovo di Atene e amministratore apostolico “ad nutum Sanctae Sedis” di Rodi padre Theodoros Kontidis, parroco di Sant’Andrea Apostolo a Patrasso. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Kontidis è nato a Thessaloniki l’11 marzo 1956. Dopo gli studi secondari ad Atene, si è trasferito a Roma, presso il Pontificio Collegio Greco Sant’Atanasio, frequentando i corsi di Filosofia nella Pontificia Università Gregoriana. Trasferitosi a Lovanio per quelli di Teologia, nel 1983 è entrato nella Compagnia di Gesù. Concluso il noviziato, ha conseguito la licenza in Teologia presso il Centre Sèvres di Parigi. Ordinato sacerdote il 9 ottobre 1988, è stato vicario parrocchiale e parroco del Sacro Cuore ad Atene. Dopo la professione solenne nel 1995, è stato incaricato della pastorale giovanile, superiore della sua comunità religiosa ad Atene, direttore di una rivista e di un casa per esercizi spirituali. Dal 2021 fino ad oggi è stato parroco di Sant’Andrea Apostolo a Patrasso. Oltre al greco moderno parla l’italiano, il francese e l’inglese.