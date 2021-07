Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 59 milioni di dosi, vaccinate più di 25 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 59.032.579 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 25.007.676 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 46,3% della popolazione italiana.

In totale sono 31.482.363 le somministrazioni a donne e 27.550.216 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 1.455.404 le somministrazioni tra i 12-19enni (337.388 immunizzati), 4.170.496 tra i 20-29enni (1.256.778), 5.039.188 tra i 30-39enni (1.649.131), 8.354.239 tra i 40-49enni (3.140.807), 11.998.383 tra i 50-59enni (5.445.457), 10.261.499 tra i 60-69enni (4.608.118), 9.540.180 tra i 70-79enni (4.494.738), 6.684.328 tra gli 80-89enni (3.321.107) e 1.528.862 tra gli over 90 (754.152).

Rispetto alle 63.668.968 dosi finora disponibili in tutta Italia (43.121.379 di Pfizer/BioNTech, 11.802.828 di AstraZeneca, 6.480.130 di Moderna e 2.264.631 di Janssen), ne sono state inoculate il 92,7%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 95,6%. Seguono Puglia (94,9%) e Lazio (94,1%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (10.487.855) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.007.553) e Campania (5.766.204).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.983.041 a fronte di 2.375.417 effettuate a febbraio, di 6.048.395 a marzo, di 9.740.437 ad aprile, di 15.049.264 a maggio e di 16.633.395 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 7.162.747 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.733.864 prime dosi (comprese 42.969 di vaccino monodose Janssen) e 5.362.305 seconde dosi.