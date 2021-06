Eurobarometro: “ampio sostegno” alla vaccinazione contro il Covid-19, ma riluttanza in alcune categorie della popolazione

L’ultima indagine Flash Eurobarometro condotta alla fine di maggio mostra che “tre quarti della popolazione dell’Ue (75%) considera i vaccini Covid-19 l’unico modo per porre fine alla pandemia”. Quasi sette intervistati su dieci (69%) “sono già vaccinati o desiderano essere vaccinati il prima possibile e il 79% intende essere vaccinato entro la fine dell’anno”. Tuttavia, riferisce Eurobarometro, ci sono differenze significative tra gli Stati membri e in base all’età degli intervistati, con quelli sotto i 45 anni che mostrano più esitazione. In media, il 70% ritiene che l’Ue svolga “un ruolo chiave nel garantire l’accesso ai vaccini nel proprio Paese”. Una maggioranza relativa è soddisfatta del modo in cui l’Ue ha gestito la strategia di vaccinazione (47% soddisfatto, 45% insoddisfatto). Le opinioni su come i governi nazionali hanno gestito questa strategia sono leggermente più critiche (46% soddisfatto, 49% insoddisfatto). L’indagine è stata condotta su 26.106 persone tra il 21 e il 26 maggio 2021.