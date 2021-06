Dante: San Gabriele, dal 18 giugno nel museo del santuario in mostra illustrazioni sulla Commedia

Sarà inaugurata, venerdì 18 giugno, alle 17.30, nei locali del Museo Stauròs del santuario di San Gabriele (Teramo), la mostra “Commedia – Commedie. Suggestioni dantesche nelle illustrazioni di Doré, Dalì, Coccia e Melarangelo”.

La mostra, allestita in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, rimarrà aperta dal 18 giugno al 10 ottobre 2021. L’organizzazione è curata dalla Fondazione Pasquale Celommi onlus di Torricella Sicura (Te) e dal Museo Stauròs di arte sacra contemporanea di San Gabriele (Isola del Gran Sasso, Te), nell’ambito delle celebrazioni promosse dal ministero della Cultura. In mostra una selezione di illustrazioni della Divina Commedia attraverso l’opera di quattro artisti (Doré, Dalì, Coccia e Melarangelo) che si sono cimentati nella sfida di rendere in immagini la potenza visionaria di Dante. Arricchiscono il percorso espositivo varie rare edizioni della Divina Commedia conservate nell’archivio storico e nella biblioteca del santuario di San Gabriele. La mostra sarà aperta nei giorni festivi (ore 9-12.30 / 16-19) e nei giorni feriali su prenotazione. L’ingresso è libero. La mostra sarà presentata ai media durante una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 17 giugno, alle 11, nei locali dello spazio espositivo L’Arca, Largo San Matteo, a Teramo.