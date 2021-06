Discorsi d’odio: domani evento on line su “Il lato oscuro delle parole in libertà”

“Hate speech. Il lato oscuro delle parole in libertà” è il titolo dell’evento on line che si svolgerà domani 18 giugno alle ore 11, per iniziativa di Italia Più 2050. L’incontro sarà aperto da un messaggio di saluto della senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Al dibattito parteciperà Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno che afferma: “Al lavoro delle forze dell’ordine nella repressione del fenomeno va accompagnato uno sforzo della società, coinvolgendo il mondo della scuola, dei media, dello sport e della famiglia per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di espressione violenta e discriminatoria”. Interverranno anche Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio, Triantafillos Loukarelis, direttore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e Oreste Pollicino, rappresentante italiano presso il Board dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali. Modererà l’incontro Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e tra i promotori di Italia Più 2050. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Italia Più 2050