Turismo sostenibile: Lido degli Scacchi (Fe), domani un convegno con mons. Perego

Un nuovo turismo in funzione di ambiente, sostenibilità e inclusione sociale: sono questi i temi del convegno che si svolgerà domani, venerdì 18 giugno, all’Holiday Village Florenz (viale Alpi Centrali, 199) del Lido degli Scacchi, in provincia di Ferrara. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio spiegando che si tratta di un’iniziativa promossa dall’Ucid (Unione degli imprenditori cristiani) e dallo stesso Camping Florenz.

L’evento, con inizio alle 11, sarà preceduto alle 10 dalla celebrazione della messa. I lavori saranno coordinati dal presidente dell’Ucid Ferrara, Antonio Frascerra, e prevedono gli interventi di Gianfranco Vitali, proprietario dell’Holiday Village Florenz, del sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, del consigliere regionale Marco Fabbri, di Paola Fagioli, direttrice di Legambiente Emilia-Romagna, e di Roberto Vitali, presidente dell’azienda Village for All. Le relazioni approfondiranno i provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna a favore della transizione ecologica, il capitolo della sostenibilità ambientale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e l’impegno per destinazioni turistiche accessibili e inclusive. Le conclusioni saranno affidate dall’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego.