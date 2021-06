Libia: Guerini (min. Difesa), riattivazione procedure per rilascio dei visti al personale militare italiano è “l’esito di un lavoro positivo di collaborazione”

La riattivazione da parte libica delle procedure per il rilascio dei visti al personale militare italiano impegnato a Misurata nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia “è l’esito di un lavoro positivo, conclusosi in queste ore, frutto della proficua sinergia istituzionale, anzitutto con le autorità libiche, che voglio ringraziare per la collaborazione”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Sinergia, viene sottolineato in una nota del ministero, sviluppata all’interno dell’intensa attività diplomatica condotta congiuntamente con il ministero degli Affari esteri. “Ringrazio per questo il ministro Di Maio per il sostegno e l’impegno profusi e per il concreto contributo al raggiungimento di tale risultato”, ha aggiunto Guerini.