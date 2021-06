Diocesi: Lecce, domani la presentazione dell’Accademia della Carità

Domani, venerdì 18 giugno, alle 19.30, il duomo di Lecce ospiterà la presentazione ufficiale dell’Accademia della Carità, un nuovo progetto della Fondazione della Casa della Carità di Lecce.

Nasce con l’obiettivo di dire a tutti coloro che si avvicinano alla Casa della Carità che non sono soli. La missione quotidiana è infatti quella di mettersi al servizio dell’altro ascoltandolo e aiutandolo a ricostruire un percorso di vita.

Motto del nuovo progetto è la frase di Papa Francesco tratta dalla lettera enciclica Fratelli Tutti: “Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità”. Il progetto dell’Accademia ha come protagonisti gli indigenti della città ed in particolare gli ospiti che quotidianamente popolano la Casa della Carità di Lecce, con le loro capacità, attitudini e passioni e, soprattutto, con la loro voglia di rimettersi in gioco. In parallelo, lo spazio è destinato anche a tutti i cittadini che potranno beneficiare di percorsi di riflessione sociale, in un clima di fraternità condivisa e attiva. In sintesi, l’Accademia si rivolge a soggetti in grave emarginazione sociale, senza dimora, senza fissa dimora, clochard, immigrati, ex detenuti, soggetti con disabilità, soggetti in povertà estrema; giovani, studenti universitari, cittadini tutti, bambini e famiglie. Nel corso dell’incontro gli ospiti delle 5 strutture-satellite della Casa, coloro che hanno vissuto il percorso di accompagnamento, presenteranno le loro testimonianze. Per rafforzare la rete della fondazione, alla fine dell’incontro sarà siglato il protocollo di collaborazione con l’Azione cattolica diocesana. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Fb di Portalecce, il quotidiano online della Chiesa di Lecce.