Coronavirus Covid-19: Caritas di Frosinone-Veroli-Ferentino, in aiuto delle persone che non riescono a vaccinarsi

La Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino è impegnata nella campagna vaccinale per il Covid-19, adoperandosi per quanti non hanno la capacità, oppure gli strumenti digitali necessari, per effettuare la prenotazione del proprio vaccino. Per avere assistenza basta rivolgersi ai numeri di telefoni 0775.839388 e 331.6877555, che sono il riferimento anche per la segnalazione di casi di persone che non riescono a pagare la quota dovuta per l’assistenza sanitaria o che non sono in regola con i documenti, impedendogli quindi di accedere al vaccino, come ad esempio capita a badanti irregolari, senza fissa dimora o stranieri irregolari.