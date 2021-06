Papa Francesco: ricevuto il presidente del Celam. “Gioia” per l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e per il relativo processo d’ascolto

Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata il presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e della Conferenza episcopale peruviana (Cep), mons. Miguel Cabrejos Vidarte. L’incontro si è svolto il 12 giugno nel Palazzo apostolico della Santa Sede, ma il Celam lo ha reso noto ieri, attraverso un comunicato.

Durante l’udienza, mons. Cabrejos ha espresso al Pontefice il saluto affettuoso del popolo di Dio dell’America Latina e dei Caraibi e della Presidenza del Celam. L’arcivescovo ha condiviso con Francesco la recente approvazione del processo di rinnovamento e ristrutturazione del Consiglio episcopale latinoamericano, a seguito della recente Assemblea generale dell’organismo, che si è svolta virtualmente dal 18 al 21 maggio.

Il Santo Padre ha espresso al presidente del Celam, si legge nella nota, il suo entusiasmo e la sua gioia, per l’imminente svolgimento dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, il cui processo di ascolto nelle 22 Conferenze episcopali del continente è stato già incoraggiato dal Papa.

Infine, mons. Cabrejos, in qualità di presidente dell’Episcopato peruviano, ha ringraziato il Papa per l’importante sostegno offerto alla Chiesa del Paese andino per mitigare gli effetti della pandemia di Covid-19.