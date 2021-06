Cultura: Franceschini (ministro), “Festa della Musica simbolo della ripartenza”

“La Festa della Musica 2021 è il simbolo più forte della ripartenza intorno ai valori della cultura”. Ne è convinto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che così si è espresso durante la conferenza stampa di presentazione della Festa della Musica 2021, tenutasi oggi nella Sala della Crociera al Collegio Romano, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, Marco Staccioli, e il cantautore Edoardo Bennato, testimonial di questa edizione.

“Sono migliaia i concerti che si svolgeranno in Italia il 21 giugno, 575 le città coinvolte, a partire da Parma Capitale italiana della cultura, a dimostrazione di quanto lo spettacolo si possa fare in sicurezza, come si è visto dal 26 aprile in poi”, ha spiegato Franceschini, sottolineando che “c’è una grande voglia di musica: tutti hanno capito cos’è stata l’Italia con i teatri e i cinema chiusi, senza la prosa e la musica nelle piazze e nelle strade. Adesso tutto questo tornerà e sarà una vera ripresa”.

Il ministro ha ringraziato Edoardo Bennato “per quello che ha fatto negli anni: un impegno costante, di cui sono testimone diretto. Ricordo nitidamente una sua improvvisata al Buskers Festival di Ferrara agli inizi degli anni Novanta: l’affollamento fu tale che dovemmo interrompere il concerto. Tutto questo è la prova del suo amore per la musica, per l’innovazione e per la ricerca”.