Infanzia: Unicef, Mario Draghi firma la riproduzione della legge di ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha simbolicamente firmato la riproduzione dell’originale della legge n.176/1991 di ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 27 maggio 1991 dal Parlamento. “Siamo grati al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per aver risposto al nostro appello. Questo atto simbolico testimonia l’impegno del governo a favore dell’infanzia in Italia e nel mondo – ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia -. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova i bambini e le famiglie, acuendo disuguaglianze e criticità pregresse. Gli ultimi dati Istat sulla povertà assoluta nel nostro Paese relativi al 2020 ci restituiscono la fotografia di un fenomeno in crescita. Sono oltre 1 milione e 300 mila i minorenni in povertà assoluta, con un peggioramento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente”. Il Pnrr, ha proseguito, “avrà un ruolo fondamentale per garantire ai bambini e alle famiglie che vivono in Italia il supporto necessario per il loro sviluppo e benessere”.