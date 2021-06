Diocesi: Genova, sabato mons. Tasca incontra i cresimandi al teatro Carlo Felice

Sabato 19 giugno presso il teatro Carlo Felice mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, incontra i ragazzi della Cresima della diocesi di Genova in due diversi turni per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. I ragazzi iscritti sono circa 700. Il primo turno sarà dalle 8.30 alle 10.30 e il secondo dalle 11.45 alle 13.45.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Tiziana Oberti; parteciperanno Massimo Nicolò, vicesindaco di Genova, e Claudio Orazi, sovrintendente del teatro Carlo Felice.

La scaletta di ciascuno dei due turni prevede diversi momenti: spettacolo musicale “Sulle orme di Francesco”; testimonianza di padre Carlos, missionario della Sma, e proiezione di un video; preghiera dell’arcivescovo con proiezione dei testi; intervento del vice sindaco e del sovrintendente; ringraziamenti conclusivi.

“Questo evento per la città e la Chiesa di Genova è significativo non solo per il numero dei partecipanti, ma perché è la prima occasione in cui i ragazzi e le ragazze incontrano il nuovo arcivescovo”, sottolinea una nota della diocesi.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube de Il Cittadino, settimanale diocesano di Genova.