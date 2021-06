Diocesi: mons. Marciante (Cefalù), “lavorare per fermare lo spopolamento delle aree interne”

“Esiste un problema nelle aree interne che si stanno spopolando. Bisogna lavorare per fermare questo fenomeno pensando a nuove forme di comunità, nuovi modelli urbani e reti di servizi che sostengano le esigenze di giovani, famiglie e lavoratori”. Lo ha detto il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, che, nei giorni scorsi, si è recato a Castelbuono dove ha incontrato i giovani dell’associazione “South Working – Lavorare dal Sud” e i volontari di South Working Castelbuono. Con loro si è confrontato sul progetto “South Working”, sui temi delle politiche familiari e del lavoro, il problema della denatalità e della desertificazione anche sociale del territorio madonita. In quest’occasione, ha visitato due coworking organizzati dai volontari di Castelbuono presso il Castello e il complesso di San Francesco in collaborazione con il comune di Castelbuono. Una visita che “ancora una volta conferma l’attenzione del vescovo Marciante alle esigenze del territorio e la volontà di sostenere tutte quelle esperienze che sono segno di speranza per i giovani che vogliono rimanere nella propria terra, una possibilità di rinascita dei territori”.