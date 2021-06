Libia: Di Maio (min. Esteri), riattivazione procedure per rilascio dei visti al personale militare italiano è un “importante segnale di collaborazione”

foto SIR/Marco Calvarese

La Farnesina “accoglie con favore la decisione delle autorità libiche di riattivare le procedure per il rilascio dei visti al personale militare italiano impegnato a Misurata nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia. Si tratta di uno sviluppo positivo che consentirà alla Missione di tornare alla normale operatività e che è giunto al termine di un insistito dialogo con le autorità di Tripoli condotto dalla Farnesina e dall’Ambasciata d’Italia a Tripoli, in costante raccordo con il ministero della Difesa”. Così il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota. Per il ministro Luigi Di Maio “questo risultato, per il quale ringrazio anche il ministro Guerini, è un importante segnale di collaborazione mostrato dalle autorità libiche, che si inserisce nell’ambito della più ampia e strategica cooperazione bilaterale tra Italia e Libia”.