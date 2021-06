Diocesi: Tivoli, nella Mensa San Lorenzo oltre 50 pasti al giorno per i più poveri

Destinata a chi è in povertà estrema – per la maggior parte anziani soli, famiglie indigenti, senza fissa dimora, in continuo aumento anche a Tivoli, alle porte di Roma. Ecco la Mensa San Lorenzo, nel cuore del centro storico, dal 10 agosto 2009, aperta 365 giorni all’anno. Se ne occupa una squadra di volontari provenienti da 12 associazioni che servono il pranzo a disoccupati, ex carcerati, ex tossicodipendenti, immigrati.

Operatori e volontari condividono con gioia alcuni momenti della giornata con gli ospiti: un aiuto gratuito che non si concretizza solo nella preparazione di un pasto caldo, ma anche nel reinserimento della persona nel contesto sociale. Ritrovata la forza di ricominciare, alcuni ospiti diventano a loro volta volontari, un primo passo di responsabilità ed un modo per ricambiare il sostegno ricevuto. Dalle firme arrivano 60mila euro all’anno che, dal 2016, hanno permesso di offrire un servizio stabile di mensa sociale con un regime ottimale di funzionamento compreso fra 50/60 pasti giornalieri. “L’emergenza Covid ci ha messo in grande difficoltà – spiega Virgilio Fantini, direttore Caritas Tivoli -. Se fino al febbraio 2020 il nostro regime ordinario di assistenza prevedeva la distribuzione di 500 pacchi al mese alle persone in stato di disagio, con lo scoppio della pandemia siamo giunti improvvisamente a 300 al giorno. Adesso ci siamo assestati sulla distribuzione di 650 pacchi due volte al mese”. Per potenziare il sostegno alimentare la Caritas sta realizzando, sempre con il contributo dei fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, un grande centro di distribuzione con il coinvolgimento delle parrocchie del territorio, realizzato in uno spazio parrocchiale di Marcellina, che potrà rispondere alle crescenti esigenze della popolazione grazie alle donazioni dei privati e all’approvvigionamento di prodotti alimentari dall’Agea, l’Agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura.