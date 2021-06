Enti ecclesiastici: Università Cattolica, un ciclo di incontri su come gestire e organizzare le opere alla luce della Riforma del Terzo settore

Sarà dedicato a “Terzo settore: i percorsi della riforma” il ciclo di incontri promosso dall’Alta Scuola Impresa e società (Altis) e dal Centro studi sugli enti ecclesiastici (Cesen) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Terzjus. Il primo percorso è dedicato agli enti ecclesiastici ed è strutturato in 6 seminari formativi, della durata di 2 ore ciascuno, programmati tra il 25 giugno e il 24 luglio 2021, interamente online. Il ciclo è rivolto a superiori ed economi di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, economi diocesani, responsabili delle opere, consulenti di enti ecclesiastici e responsabili degli Uffici del Registro unico del Terzo settore (Runts) e del Registro delle Imprese.

“Il percorso – spiega una nota – intende contribuire alla riflessione su rilevanza e implicazioni della riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici, offrendo criteri di valutazione per le scelte operative e prospettando ipotesi di lavoro a partire da casi concreti”.

Il primo incontro si terrà venerdì 25 giugno e a parlare di “Riforma ed enti ecclesiastici. Uno sguardo d’insieme” sarà Andrea Perrone, direttore del Cesen. Sabato 26 giugno Andrea Perrone e don Michele Porcelluzzi approfondiranno il tema “Il ‘ramo’ ente del Terzo settore”. Il 16 luglio saranno Andrea Perrone e l’avvocato Massimo Merlini a presentare “L’ente del Terzo settore collegato all’ente ecclesiastico”. A “La disciplina fiscale e la sua influenza sulle scelte organizzative” sarà dedicato l’incontro del 17 luglio con Gabriele Sepio, coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore e segretario generale di Terzjus, e Patrizia Claps. Venerdì 23 luglio i temi de “La contabilità e i bilanci” saranno affrontai da Gabriele Sepio, Marco Grumo e Matteo Pozzoli. Chiusura sabato 24 luglio dedicata a “L’iscrizione nel Runts e nel Registro delle Imprese” con Gabriele Sepio e Alessandro Lombardi. Gli incontri in programma al venerdì si terranno dalle 17 alle 19, quelli del sabato dalle 10 alle 12. Informazioni su altis.unicatt.it.