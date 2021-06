Suor Maria Laura Mainetti: stasera a Tartano messa di ringraziamento con mons. Cantoni dopo l’inaugurazione di un percorso sui passi della beata

Verrà inaugurato oggi pomeriggio in Valtartano il percorso “Sui passi di suor Maria Laura”. Alla cerimonia, in programma dalle 16 nella frazione Campo di Tartano, sarà presente il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, che benedirà il dipinto su pietra realizzato dall’artista tiranese Manuela Micheli, posto nella nicchia della cappella del Cantone.

Alle 16.30, poi, ci si incamminerà su uno dei due percorsi, quello più breve (di circa 4 km), che toccano le 11 contrade delle valle che riguardano la vita di suor Maria Laura Mainetti. Lungo i sentieri sono state installate 20 edicole con i misteri del Santo Rosario; sui pannelli – come spiega l’edizione online de “il Settimanale della diocesi di Como” – sono raffigurate anche celebri opere di Marko Ivan Rupnik e le parole degli scritti di suor Maria Laura, con il prezioso aiuto delle consorelle delle Figlie della Croce, oltre alla cartellonistica e alle frecce direzionali.

Guidati dal vescovo, i partecipanti percorreranno il primo sentiero meditando i misteri del Santo Rosario e sostando davanti alle edicole. Giunti alla chiesetta della Beata Vergine del Rosario della Piana, alle 17.30 l’architetto Dario Benetti ne presenterà storia e testimonianze artistiche. A concludere alle 20, la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Cantoni, nella chiesa di San Barnaba, con la possibilità per i fedeli che non potranno accedere all’interno di poterla vivere all’esterno attraverso un maxischermo.