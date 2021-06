Volontariato: Misericordie d’Italia, domani e sabato l’Assembla nazionale con il rinnovo delle cariche

Le Misericordie italiane si riuniscono per celebrare la loro Assemblea nazionale domani 18 e sabato 19 giugno all’interno della Fondazione Spazio Reale (comune di Campi Bisenzio, in via San Donnino 4/6, in provincia di Firenze). Domani pomeriggio, a partire dalle 16,30, prenderanno il via i lavori che prevedono, come punto centrale, l’approvazione del bilancio consultivo 2020 e il bilancio preventivo 2021. Nella giornata successiva, sabato 19 giugno, alle 8,30 apriranno i seggi elettorali per il rinnovo delle cariche. Alle 9,30 riprenderanno i lavori dell’Assemblea con il saluto dell’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori. Durante la mattinata saranno presentati progetti e attività legati al mondo delle Misericordie. I seggi chiuderanno alle ore 17, subito dopo prenderanno il via gli scrutini, al termine dei quali saranno proclamati gli eletti.