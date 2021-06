Famiglia: il 21 giugno un webinar sul “futuro dei giovani al tempo della pandemia”

“Fare famiglia. Il futuro dei giovani al tempo della pandemia”. È il tema del webinar in programma lunedì prossimo, 21 giugno, alle ore 17.00, organizzato dall’Istituto Giuseppe Toniolo dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia). Tra i temi che verranno trattati – informano gli organizzatori – lo scenario demografico-strutturale dei giovani italiani; i progetti di famiglia (matrimonio, figli, carriera, orientamenti prosociali) degli under 35; le nuove famiglie in una società sempre più post-familiare; i progetti e i bisogni dei giovani e delle giovani famiglie che emergono da esperienze sul campo. Il webinar presenterà i dati del Cisf, in particolare l’indagine “Giovani, famiglia e futuro attraverso la pandemia” e quelli del Rapporto Giovani 2021, l’indagine sulla condizione delle nuove generazioni in Italia curata dall’Osservatorio Giovani.

Interverranno Alessandro Rosina, coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo; Camillo Regalia, direttore del Centro di Ateneo di Studi e di Ricerche sulla Famiglia; Francesco Belletti, direttore del Cisf; Isabella Cordisco, docente di Sociologia dell’educazione all’Università Pontificia Salesiana. La moderazione sarà affidata ad Elena Marta, dell’Università Università Cattolica.

Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social dell’Ateneo

e dell’Istituto Toniolo.