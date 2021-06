Assistenza sociosanitaria: Legacoopsociali e Fnopi, “per maggiore tutela cittadini allargare vincolo esclusività delle prestazioni proprie degli infermieri”

“Allargamento del vincolo di esclusività, oltre l’attività vaccinale, per tutte le prestazioni sanitarie proprie della professione infermieristica al fine di poter garantire e sostenere le attività delle strutture socio-sanitarie nell’emergenza della carenza professionale e non compromettere la possibilità di dare risposte appropriate dal punto di vista quantitativo e qualitativo ai bisogni dei cittadini”. È il primo intervento d’urgenza richiesto da Legacoopsociali, l’associazione nazionale di settore della Lega nazionale delle cooperative e mutue, e Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, per poter supportare le persone bisognose di servizi almeno fino a tutta la durata della campagna vaccinale. Ma i due organismi mirano anche alla formazione di nuovi professionisti. Pertanto chiedono anche l’attivazione di un confronto a livello regionale per “l’aggiornamento delle regole di accreditamento delle strutture, nell’ottica di adeguamento dei servizi offerti all’evoluzione dei bisogni dei cittadini e per la conseguente revisione dei modelli organizzativi e assistenziali, promuovendo una evoluzione delle varie figure professionali e di un chiaro e competente coordinamento della pianificazione e dell’intervento assistenziale”, oltre alla “valorizzazione della professione infermieristica in termini economici, ma anche favorendo percorsi di carriera professionale in ambito manageriale e clinico”. Necessaria infine la “apertura alla libera professione infermieristica, creando percorsi di inserimento e di impiego professionale valorizzanti ed attrattivi”.

“Questi elementi – concludono Legacoopsociali e Fnopi – possono costituire una importante leva di cambiamento anche nell’ottica del ripensamento più complessivo del sistema delle cure socio-sanitarie e sanitarie quale quello che affronteremo anche supportati dalle risorse del Pnrr”.