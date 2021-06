Ue-Caritas Europa: il presidente Sassoli incontra mons. Landau. “Combattere le disuguaglianze per uscire da questa crisi”

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha incontrato oggi a Bruxelles il presidente di Caritas Europa, mons. Michael Landau, il segretario generale Maria Nyman. Ampio il confronto, a partire dalla situazione generata dalla pandemia, con le pesanti ricadute in ambito economico, occupazionale e sociale. Il numero dei poveri e delle famiglie che si trovano in condizioni si precarietà è elevato. Al termine dell’incontro, Sassoli ha commentato: “Condividiamo il sentimento comune della necessità di maggiore solidarietà in tempi così drammatici”. Ha quindi aggiunto: “dobbiamo combattere le disuguaglianze per uscire da questa crisi. Non possiamo tornare alle vecchie regole, non dobbiamo avere tabù”.