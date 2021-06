Missio: aperte le iscrizioni alla quattro giorni di formazione di Assisi. “Missionari di speranza, testimoni e profeti”

“Missionari di speranza, testimoni e profeti”: è il tema scelto dall’Ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese e dalla Fondazione Missio per la 19ª edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria in programma ad Assisi dal 26 al 29 agosto. Alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli interverranno in presenza 100 partecipanti, limite massimo per le misure anti-Covid. Ma la particolarità di quest’anno è la possibilità di seguire le Giornate anche da remoto, con l’iscrizione a distanza e il collegamento web, spiegano a Missio. “Il tema proposto per quest’edizione va a completare un percorso triennale, pensato come sviluppo del Mese missionario straordinario voluto da Papa Francesco nell’ottobre 2019. In quell’anno la riflessione fu incentrata su ‘Battezzati e inviati’ per riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati; nel 2020 lo slogan ‘Tessitori di fraternità’ invitava a vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui ha amato; quest’anno, infine, il tema ‘Testimoni e profeti’ invita ad annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi”.

Sul dépliant che presenta la 19ª edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria, si approfondisce il taglio che quest’anno è stato scelto per il tema proposto, contestualizzandolo nell’attualità dell’oggi: “Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda – si legge – con occhi di fiducia e di speranza. Dobbiamo esercitarci a saper leggere i ‘segni dei tempi’. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci”. Le iscrizioni alle Giornate di Assisi sono aperte fino al 30 luglio per la partecipazione in presenza e fino al 21 agosto per la partecipazione in modalità web (per info qui).