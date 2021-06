Messaggio Giornata mondiale poveri: mons. Fisichella, “fatti di violenza sulle donne sono una barbarie”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Davanti ai fatti quotidiani di violenza nei confronti delle donne, non si può sottacere la condanna per questa barbarie che rende il mondo delle donne un teatro di autentica povertà”. Così mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ha commentato il paso del Messaggio della Giornata mondiale dei poveri dedicato alle donne. “In maniera ancora più incomprensibile – ha commentato il vescovo durante la conferenza stampa di presentazione, in sala stampa vaticana – per una cultura che ha raggiunto le forme più mature dell’uguaglianza, si è obbligati a costatare espressioni di disuguaglianza e mancanza di dignità che feriscono oltre le povere vittime, l’intera società spesso troppo inerme e afona quasi fosse rassegnata nel rinunciare alle conquiste ottenute faticosamente nel corso dei decenni”. Di qui l’importanza delle parole di Francesco a commento della scena evangelica da cui ha desunto il motto della Giornata Mondiale: “Questa donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare l’intero universo femminile che nel corso dei secoli non avrà voce e subirà violenze, inaugura la significativa presenza di donne che prendono parte al momento culminante della vita di Cristo… Le donne così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle pagine dei Vangeli sono invece protagoniste nella storia della rivelazione”.