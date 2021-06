Europei 2021: Impagliazzo (Comunità Sant’Egidio), “inaccettabile che alcune squadre si inginocchino contro il razzismo e altre no”

“È ridicolo e inaccettabile che alcune squadre si inginocchino per protestare contro il razzismo e altre no”. Lo ha affermato oggi Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, durante una conferenza stampa a Roma nella quale ha illustrato una serie di proposte alla politica per affrontare la ripartenza dopo la pandemia in modo migliore anche in materia immigrazione, per renderla giusta e regolare. Il riferimento è al gesto compiuto da alcune squadre (gli inglesi e i belgi) di inginocchiarsi prima dell’inizio delle partite in solidarietà al movimento americano Black lives matters mentre altre si sono rifiutate di farlo. “Sono tutte situazioni collegate tra loro – ha detto Impagliazzo –. Non accetteremo di dividerci come sta purtroppo accadendo nel mondo dello sport”. Tra le proposte al Governo italiano e al Consiglio europeo anche quella di “una maggiore solidarietà europea da parte dei Paesi cosiddetti ‘volenterosi’ nei confronti dei Paesi di arrivo come Italia, Malta, Grecia e Spagna. Perché non decidono di prendere almeno il 50% degli arrivi per sollevare questi Paesi ed evitare i movimenti secondari europei che causano irregolarità?”