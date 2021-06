Azione Cattolica: Roma, un libro e una mostra per raccontare l’associazione in diocesi

“I segni che l’Azione Cattolica ha lasciato nella città di Roma sono una traccia e un’eredità da scoprire, custodire e mantenere viva. Ci auguriamo che queste iniziative, oltre ad evitare la perdita di memorie preziose, aiutino ad attivare uno scambio tra generazioni per un servizio sempre generoso ed efficace alla nostra amata città”. Il presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Roma, Marco Di Tommasi, anticipa con queste parole la presentazione del volume “L’Azione Cattolica a Roma” (Ave editrice), curato da Fabio Spinelli, che si terrà venerdì 18 giugno alle 17.15 nel Centro diocesano di Azione Cattolica (via della Pigna). A parlarne con l’autore interverranno mons. Paolo Selvadagi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, ed Ernesto Preziosi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sarà presente il neo presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano. Modererà l’incontro Enzo Romeo, vaticanista di Rai- Tg2.

“L’iniziativa – spiega una nota – si inserisce in un percorso di recupero e valorizzazione della memoria della presenza dell’Azione Cattolica a Roma, nata nel 1869 per iniziativa di alcuni giovani cattolici, impegnati in attività sociali e caritatevoli e sviluppatasi nel tempo per abbracciare numerose parrocchie e territori della città fino ad arrivare ai giorni nostri”. A questa storia è dedicata anche una mostra che si inaugura oggi alle 16.30 nella Galleria La Pigna (cortile Palazzo Maffei Marescotti, via della Pigna) grazie alla collaborazione con Ucai – Unione cattolica artisti italiani. “21 pannelli per raccontare 150 anni di storia attraverso immagini e preziose testimonianze documentali del cammino di tanti laici, uomini e donne, che hanno animato la vita della città e della Chiesa di Roma”.