Papa Francesco: “le donne sono protagoniste nella storia della rivelazione”

“Questa donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare l’intero universo femminile che nel corso dei secoli non avrà voce e subirà violenze, inaugura la significativa presenza di donne che prendono parte al momento culminante della vita di Cristo: la sua crocifissione, morte e sepoltura e la sua apparizione da Risorto”. E’ il commento del Papa al brano evangelico donna che, in cui una donna, a Betania, versa sul capo con di Gesù un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso. “Le donne, così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle pagine dei Vangeli sono invece protagoniste nella storia della rivelazione”, scrive il Papa nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri: “Ed è eloquente l’espressione conclusiva di Gesù, che associa questa donna alla grande missione evangelizzatrice: ‘In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto’”.