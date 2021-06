Terra Santa: Consiglio Patriarchi cattolici, istituita la “Giornata della pace per l’Oriente”

Una “Giornata della pace per l’Oriente”: è l’iniziativa dal Comitato episcopale “Giustizia e pace”, che opera in seno al Consiglio dei Patriarchi cattolici del Medio Oriente, in occasione della celebrazione del 130° anniversario della Rerum Novarum, l’enciclica emanata da Papa Leone XIII il 15 maggio 1891 sui “Diritti e doveri del capitale e del lavoro”. Il 27 giugno prossimo (ore 10), in ciascuno dei Paesi appartenenti al Consiglio dei Patriarchi cattolici del Medio Oriente, tutti i patriarchi e i vescovi celebreranno una messa così da “essere insieme, in profonda comunione di preghiera, in questo giorno benedetto”. A comunicare la notizia è il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che informa anche che in occasione dell’Anno di San Giuseppe, si procederà anche “alla consacrazione del Medio Oriente alla Sacra Famiglia”. Per questo motivo, all’interno della messa che sarà concelebrata nella basilica dell’Annunciazione a Nazareth da tutti gli ordinari di Terra Santa, sarà inserito un gesto speciale: la benedizione di un’Icona della Sacra Famiglia, appositamente dipinta e intarsiata con le reliquie della stessa basilica dell’Annunciazione. L’icona rappresenta la Sacra Famiglia di Nazareth, che riposa sopra l’altare della chiesa di San Giuseppe, a Nazareth, dove, secondo la tradizione, si trovava la casa del Falegname. Una volta benedetta, l’Icona sarà portata in pellegrinaggio, partendo dal Libano, verso i Paesi dell’Oriente, fino al suo arrivo a Roma verso la fine dell’anno di San Giuseppe, l’8 dicembre 2021. Da Roma, l’Icona farà il suo viaggio di ritorno in Terra Santa dove rimarrà. A Roma Papa Francesco impartirà la sua benedizione apostolica per la “Giornata della pace per l’Oriente”.